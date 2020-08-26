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Vali Köşger, beş ilçenin pandemi verileri bilgisini aldı

İZMİR HABERLERİ  | 26.08.2020 14:10 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger; Karabağlar, Buca, Konak, Bornova, Bayraklı ve Bornova ilçelerinin pandemi verileri hakkında bilgi aldıPandemiyle mücadele noktasında sahada sürekli incelemelerini sürdüren ve İzmir düzeyindeki süreci yöneten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez ilçeler olan Karabağlar, Buca, Konak, Bornova ve Bayraklı ilçelerinin pandemi verileri hakkında bilgi aldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger; Karabağlar, Buca, Konak, Bornova, Bayraklı ve Bornova ilçelerinin pandemi verileri hakkında bilgi aldı
Pandemiyle mücadele noktasında sahada sürekli incelemelerini sürdüren ve İzmir düzeyindeki süreci yöneten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez ilçeler olan Karabağlar, Buca, Konak, Bornova ve Bayraklı ilçelerinin pandemi verileri hakkında bilgi aldı. Salgınla mücadeleye yönelik görüşlerin ve alınan ve alınması gereken ek tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda Vali Köşger, alınacak tedbirler kapsamında ilçelerin yöneticilerine gerekli talimatlarını iletti. Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanında Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboğan, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve ilçe yöneticileri katıldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, Vali Köşger’e il geneli sağlık istatistiklerinin, envanterlerin ve yatırımların yer aldığı bilgilerle birlikte merkez beş ilçenin Covid-19 verileri hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca sosyal hayatın önüne geçilmeden salgının yayılımının engellenmesi noktasında duyarlı ve eş güdümlü çalışmalar yapılması gerektiği ve denetimlerin birlikte daha sıkı yapılması çerçevesinde kararlar alındı.

Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir’deki Covid-19 hasta sayılarının minimalize edilmesi için sağlık, emniyet ve jandarmanın eşgüdüm içinde çalışması gerektiğini belirterek İzmir’deki vaka sayılarını düşürmek, temas oranını azaltmak için düğün, cenaze, taziye, toplu yemek organizasyonlarında ve umuma açık alanlardaki denetimlerin daha sıkı hale getirilmesi gerektiğini, mahalle düğünlerinin hafta sonları okul bahçesinde yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Vali Köşger, “Kurallara uymayanlara cezai müeyyidelerin yaptırılması için senkronize çalışılması zorunludur” dedi. İzmir’deki filyasyon ekiplerinin özverili ve başarıyla yönettikleri çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Vali Köşger, filyasyon ekiplerinin ve mahalle denetimlerinin tek elden yürütülmesi talimatını verdi.

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