Vali Köşger; “Gençlerimizden ümitliyiz”

Aydın’da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal ve ekonomik destek verilen ve eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 22 öğrenci Vali Yavuz Selim Köşger tarafından ödüllendirildi.

Çocukların ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere devlet tarafından yapılan sosyal ve ekonomik destek kapsamında Aydın’da 3 bin 733 çocuğa 26 milyon liralık maddi destek sağlandı. Devlet desteğiyle eğitimlerini sürdüren ve eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 22 öğrenci Vali Köşger ile bir araya geldi. Vali Köşger, öğrencileri tebrik ederek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca gönderilen ödüllerini çocuklara takdim etti.

Vali Köşger, ülke olarak en büyük zenginliğin gençler olduğunun altını çizerek, “Bu salonda bulunan gençlerimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca desteklenen ve aileleriyle birlikte kalan çocuklarımızdan başarılı olanlar. Aralarından okul birincisi, dönem birincisi ve değişik kategorilerde başarı elde etmiş çocuklarımız var. Marifet iltifata tabidir. Başarının ödüllendirilmesi anlamında gençlerimizi misafir ediyoruz. Bakanlık takdir alan öğrencilere ödül gönderdi. Beklentimiz başarılarını devam ettirip kendilerini her anlamda geliştirmeleri. Bu anlamda gençlerimizden ümitliyiz. Dersini iyi çalışan, ahlaklı terbiyeli gençlerimizi devletimiz adına kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

