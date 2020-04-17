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Vali Köşger, yasak öncesi işletmeleri denetledi

AYDIN HABERLERİ  | 17.04.2020 20:54 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Efeler ilçesindeki gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler ilçesinde sokağa çıkma yasağına saatler kala gıda satışı yapan market ve fırınlarda denetimlerde bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Efeler ilçesindeki gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler ilçesinde sokağa çıkma yasağına saatler kala gıda satışı yapan market ve fırınlarda denetimlerde bulundu. Vali Köşger, gıda satışı yapan işletmelerdeki görevlilerin ve vatandaşların alınan tedbirlere uyup uymadıklarını denetledi. Ayrıca market raflarındaki ürünlerin fiyatlarını da kontrol eden Vali Köşger, sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin önemini vurguladı.
Son zamanlarda tüm dünyayı etkileyen bir salgınla karşı karşıya olduklarını belirten Vali Köşger, “Ülkemizde de vatandaşların bu salgından en az seviyede etkilenmesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Sürekli ileri tedbir uygulamaları hayata geçiriliyor. Geçen hafta sonu vatandaşlarımızın mevsimsel şartlardan etkilenerek daha çok sokağa çıkmaları ihtimaline karşın sokağa çıkma kararı alınmıştı. Bu karar geçen hafta sonu uygulandı. Bu hafta sonu için önceden ilan edilmiş ve her türlü tedbirin uygulandığına şahit oluyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kendilerine tebliğ edilen kurallara riayet etmeleridir. Bugün yapmakta olduğumuz şey, geçen hafta sonu marketlerde maalesef bir yoğunluk oluşmuştu. Bunu önlemek için arkadaşlarımız şehrin bütün noktalarında gerekli önlemleri aldılar. Zaten gördüğünüz gibi rutin bir gün yaşanıyor. Şu an için ilimizde bir sıkıntı yok. Aydın Türkiye içinde tedbirler ve hastalıktan etkilenme konusunda oldukça iyi bir durumda. Bunun daha da iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız kurallara riayet ettiği takdirde bu salgını en az hasarla atlatacağız” dedi.
Vali Köşger’in gerçekleştirdiği işyeri denetimlerine Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de katıldı.

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