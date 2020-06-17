YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Vali Köşger’den Başkan Atay’a veda ziyareti

Vali Köşger’den Başkan Atay’a veda ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 17.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, veda ziyaretleri kapsamında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret etti.Aydın’daki 3 yıllık görevinin ardından İzmir Valisi olarak atanan Vali Yavuz Selim Köşger, yeni görev yerine başlamadan önce il genelinde veda ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, veda ziyaretleri kapsamında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret etti.
Aydın’daki 3 yıllık görevinin ardından İzmir Valisi olarak atanan Vali Yavuz Selim Köşger, yeni görev yerine başlamadan önce il genelinde veda ziyaretlerine devam ediyor. Vali Köşger, veda ziyaretleri kapsamında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı makamında ziyaret etti. Covid-19 pandemisi dolayısıyla ziyaret, sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi.
Aydın Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda; “Valimiz Yavuz Selim Köşger veda ziyareti kapsamında Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ı ziyaret ederek vedalaştı” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı! Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Aydın Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:40
Yatsı
22:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Çondur Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.