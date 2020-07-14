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Vali Köşger’den Başkan Soyer’e iade-i ziyaret

İZMİR HABERLERİ  | 14.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e nezaket ziyaretinde bulundu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ağırladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e nezaket ziyaretinde bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ağırladı. Başkan Soyer, Vali Köşger’i Büyükşehir Belediyesi girişinde karşıladı. Başkan Soyer’in makamında samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede İzmir’in ekonomik potansiyeli değerlendirildi. Vali Köşger, İzmir’in önünü açacak, daha iyiye götürecek projeler konusunda desteğinin altını çizdi. Başkan Soyer de İzmir’de yürütülen ve geliştirilen projeler konusunda ayrıntılı bir brifing verebileceklerini söylerken, Vali Köşger en kısa zamanda bunun planlanmasını istedi.

Görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de hazır bulundu. Görüşme sonunda Başkan Tunç Soyer ve Vali Köşger, tadilat çalışması bitmek üzere olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Salonunu gezdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliği’ne atanan Yavuz Selim Köşger’e 19 Haziran’da hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu

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