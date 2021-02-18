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Vali Köşger’den Çiğli Belediyesine ziyaret

18.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Vali Köşger’den Çiğli Belediyesine ziyaret

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü ziyaret ederek ilçede hali hazırda devam eden çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı.Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Karatekin, CHP İlçe Başkanı Mert Özcan, İyi Parti İlçe Başkanı Özgür Doğan, AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe ve belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı ziyaret sırasında Başkan Utku Gümrükçü devam eden hizmet ve projeler hakkında geniş kapsamlı bir sunum yaptı.Vali Yavuz Selim Köşger’i Çiğli’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Sayın Valimize, Belediyemizin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü ziyaret ederek ilçede hali hazırda devam eden çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı.
Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Karatekin, CHP İlçe Başkanı Mert Özcan, İyi Parti İlçe Başkanı Özgür Doğan, AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe ve belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı ziyaret sırasında Başkan Utku Gümrükçü devam eden hizmet ve projeler hakkında geniş kapsamlı bir sunum yaptı.
Vali Yavuz Selim Köşger’i Çiğli’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Sayın Valimize, Belediyemizin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Çiğlimize olan ilgi ve alakası bizleri çok mutlu etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, kendisini tekrar Çiğlimizde ağırlamayı umut ediyoruz. Çiğlimizi ve İzmirimizi hep birlikte çok daha güzel günlere taşımak için iş birliği ve istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Vali Köşger’den Çiğli Belediyesine ziyaret

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