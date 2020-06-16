Vali Köşger’den Yenipazar’a veda ziyareti

İzmir Valiliğine atanan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Yenipzar ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın’ı ziyaret eden ve ardından ilçe merkezini dolaşan Vali Köşger’e Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden tarafından Yenipazar Kadın Kooperatifi ürünlerinden kuru gıda sepeti ve belediye kültür yayınlarından kitaplar hediye edildi. Vali Köşger son olarak Atatürk Kültür Merkezi içindeki etnografik eserlerin bulunduğu bölümü de ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

