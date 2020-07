Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti

Her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayramda da il protokolü tarafından şehitlik ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Vali Mahmut Çuhadar, il protokolü ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna kahramanca mücadele vererek, bu uğurda can veren aziz şehitlerimizin kabristanını ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde müftülük görevlileri tarafından aziz vatanımızın birlik ve beraberliği, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen tüm şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinden şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Çuhadar, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Şehitlik ziyaretinde bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha aziz vatan şehitlerimizin manevi huzurundayız. Tarih, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadımızın kahramanlık destanlarıyla doludur. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz’da ve terörle mücadelede, vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna kahramanca mücadele vererek, bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan şehit aileleri ile kahraman gazilerimiz gurur ve onur kaynağımızdır. Bizlere düşen bu uğurda milli birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha fazla perçinlemek, şehit ve gazilerimizin emaneti olan mukaddesatımızı aynı bilinç ve idealle yarınlara taşımaktır. Kurban Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Şehitlik ziyaretine Vali Mahmut Çuhadar’ın yanı sıra AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, bazı kurum amirleri, STK Temsilcileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma ve emniyet personeli ile şehit yakınları katıldı.