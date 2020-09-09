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Vali Mahmut Çuhadar’dan DSİ şube müdürlüğüne ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kurum ziyaretleri kapsamında, DSİ şube müdürlüğü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çuhadar, DSİ Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk ve kurum çalışanları tarafından karşılandı.Karşılama sonrası DSİ Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, Vali Mahmut Çuhadar’a kırsal alanda verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak Adıyaman’ın bereketli topraklarına can suyu olacak Çetintepe, Koçali ve Gömükan Baraj inşaatlarının son durumu ile devam eden diğer sulama ve içme suyu projeleri, dere ıslah çalışmaları, taşkın koruma tesisleri, arazi toplulaştırma projeleri ve çalışmaları ile sulama birlikleriyle ilgili kapsamlı bir brifing sundu.

Vali Mahmut Çuhadar’dan DSİ şube müdürlüğüne ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kurum ziyaretleri kapsamında, DSİ şube müdürlüğü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çuhadar, DSİ Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk ve kurum çalışanları tarafından karşılandı.
Karşılama sonrası DSİ Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, Vali Mahmut Çuhadar’a kırsal alanda verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak Adıyaman’ın bereketli topraklarına can suyu olacak Çetintepe, Koçali ve Gömükan Baraj inşaatlarının son durumu ile devam eden diğer sulama ve içme suyu projeleri, dere ıslah çalışmaları, taşkın koruma tesisleri, arazi toplulaştırma projeleri ve çalışmaları ile sulama birlikleriyle ilgili kapsamlı bir brifing sundu.

Vali Mahmut Çuhadar’dan DSİ şube müdürlüğüne ziyaret

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