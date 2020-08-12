YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Vali Mahmut Çuhadar’dan Gölbaşı ilçesine ziyaret

Vali Mahmut Çuhadar’dan Gölbaşı ilçesine ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.08.2020 18:11 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilçelerin karşılaştığı sorun ve sıkıntıları yerinde tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği ilçe gezilerine Gölbaşı ilçesiyle devam etti.Vali Mahmut Çuhadar, beraberinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir’le birlikte Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz illerinin kavşak noktasında bulunan Gölbaşı ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bir brifing aldı.Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyeti Gölbaşı Hükumet Konağı Bahçesinde ilçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve ilçe yöneticileri karşıladı.Karşılama sonrası Kaymakamlık makamına geçerek ilçenin tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgili Kaymakam Mutlu Köksal’dan bir brifing alan Vali Mahmut Çuhadar, brifingde ilçede yürütülen çalışmalar ile eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve kırsal kesime yönelik yapılan yatırım ve çalışmalar değerlendirilip, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlara sunulan kamu hizmetleriyle ilgili ilçe kurum amirleri ile bir toplantı yaptı.Toplantı sonrası Vali Mahmut Çuhadar Gölbaşı Belediyesini ziyaret ederek, belediyenin Gölbaşı ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı İskender Yıldırım’dan bilgi aldı.Ziyaret sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölbaşı Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, incelemelerine devam etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilçelerin karşılaştığı sorun ve sıkıntıları yerinde tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği ilçe gezilerine Gölbaşı ilçesiyle devam etti.
Vali Mahmut Çuhadar, beraberinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir’le birlikte Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz illerinin kavşak noktasında bulunan Gölbaşı ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bir brifing aldı.
Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyeti Gölbaşı Hükumet Konağı Bahçesinde ilçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve ilçe yöneticileri karşıladı.
Karşılama sonrası Kaymakamlık makamına geçerek ilçenin tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgili Kaymakam Mutlu Köksal’dan bir brifing alan Vali Mahmut Çuhadar, brifingde ilçede yürütülen çalışmalar ile eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve kırsal kesime yönelik yapılan yatırım ve çalışmalar değerlendirilip, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlara sunulan kamu hizmetleriyle ilgili ilçe kurum amirleri ile bir toplantı yaptı.
Toplantı sonrası Vali Mahmut Çuhadar Gölbaşı Belediyesini ziyaret ederek, belediyenin Gölbaşı ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı İskender Yıldırım’dan bilgi aldı.
Ziyaret sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölbaşı Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, incelemelerine devam etti. Buradaki ziyaret ve incelemelerinin ardından ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, emniyet ve jandarmanın ilçede halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.
Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret programı kapsamında, Gölbaşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Esnaf ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Gölbaşı Devlet Hastanesine geçerek, burada yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletirken, ilçede vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Çuhadar, Gölbaşı ilçe ziyaretinin son bölümünde tabiat parkıyla ve doğal oluşumuyla bünyesinde 63 farklı kuş çeşidini barındıran Gölbaşı Gölünün kıyı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:33
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:31
Yatsı
20:56

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ertaş Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Akel Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı

Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.