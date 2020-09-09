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Vali Mahmut Çuhadar’dan Süryani Kadim Kilisesine ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Ortodoks Kilisesine iade-i ziyarette bulunarak, Süryani vatandaşlarla bir araya geldi.Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık eşlik etti.Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesine gelişinde Vali Mahmut Çuhadar’ı ve beraberindeki heyeti Süryani Kadim Kilisesi Bölge Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek karşıladı.Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mor Griğoryos Melki Ürek, Vali Çuhadar’a kiliseye ait bölümleri gezdirerek, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesinin tarihçesi ve yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.Adıyaman’ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Yüzyıllardır farklı din ve mezheplerin bir arada yaşadığı Adıyaman, tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş barış ve hoşgörü kentidir.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Ortodoks Kilisesine iade-i ziyarette bulunarak, Süryani vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık eşlik etti.
Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesine gelişinde Vali Mahmut Çuhadar’ı ve beraberindeki heyeti Süryani Kadim Kilisesi Bölge Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek karşıladı.
Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mor Griğoryos Melki Ürek, Vali Çuhadar’a kiliseye ait bölümleri gezdirerek, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesinin tarihçesi ve yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Adıyaman’ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Yüzyıllardır farklı din ve mezheplerin bir arada yaşadığı Adıyaman, tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş barış ve hoşgörü kentidir. Bu bereketli topraklarda Süryani vatandaşlarımıza farklı dil ve inanç noktasında asla ayrım yapmıyoruz. Onları şehrimizin bir mozaiği ve zenginliği olarak görüyoruz” diye konuştu.

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Merkez
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Merkez
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Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Karakaya Eczanesi
Kahta
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