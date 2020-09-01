Vali Mahmut Çuhadar’ın kurum incelemeleri devam ediyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kurumların faaliyetleri, hizmetleri ve projeleriyle ilgili bilgi almaya devam eden Vali Mahmut Çuhadar, kurum ziyaretleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir ve şube müdürleri tarafından hizmet binası önünde karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, karşılama sonrası birimleri gezerek personelle sohbet etti.

Birimlerdeki incelemelerinin ardından toplantı salonuna geçen Vali Mahmut Çuhadar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir’den müdürlük tarafından yürütülen hizmetler, devam eden inşaat çalışmaları ile yapılan iş ve işlemler başta olmak üzere, ÇED işlemleri, alt yapı, kentsel dönüşüm ve kamuya ait yatırım projeleri, çevre yönetimi denetimi, hazine arazilerinin satış ve kiralama durumu, sıfır atık projesi kapsamında Adıyaman’da yürütülen çalışmalar, personel durumu ve kurumun sorumluluk alanıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme aldı.

Vali Mahmut Çuhadar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, şube müdürleri ve personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

