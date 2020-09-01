YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Vali Mahmut Çuhadar’ın kurum incelemeleri devam ediyor

Vali Mahmut Çuhadar’ın kurum incelemeleri devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.09.2020 15:02 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Kurumların faaliyetleri, hizmetleri ve projeleriyle ilgili bilgi almaya devam eden Vali Mahmut Çuhadar, kurum ziyaretleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir ve şube müdürleri tarafından hizmet binası önünde karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, karşılama sonrası birimleri gezerek personelle sohbet etti.Birimlerdeki incelemelerinin ardından toplantı salonuna geçen Vali Mahmut Çuhadar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir’den müdürlük tarafından yürütülen hizmetler, devam eden inşaat çalışmaları ile yapılan iş ve işlemler başta olmak üzere, ÇED işlemleri, alt yapı, kentsel dönüşüm ve kamuya ait yatırım projeleri, çevre yönetimi denetimi, hazine arazilerinin satış ve kiralama durumu, sıfır atık projesi kapsamında Adıyaman’da yürütülen çalışmalar, personel durumu ve kurumun sorumluluk alanıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme aldı.Vali Mahmut Çuhadar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, şube müdürleri ve personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kurumların faaliyetleri, hizmetleri ve projeleriyle ilgili bilgi almaya devam eden Vali Mahmut Çuhadar, kurum ziyaretleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir ve şube müdürleri tarafından hizmet binası önünde karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, karşılama sonrası birimleri gezerek personelle sohbet etti.
Birimlerdeki incelemelerinin ardından toplantı salonuna geçen Vali Mahmut Çuhadar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir’den müdürlük tarafından yürütülen hizmetler, devam eden inşaat çalışmaları ile yapılan iş ve işlemler başta olmak üzere, ÇED işlemleri, alt yapı, kentsel dönüşüm ve kamuya ait yatırım projeleri, çevre yönetimi denetimi, hazine arazilerinin satış ve kiralama durumu, sıfır atık projesi kapsamında Adıyaman’da yürütülen çalışmalar, personel durumu ve kurumun sorumluluk alanıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme aldı.
Vali Mahmut Çuhadar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, şube müdürleri ve personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:25
Sabah
05:50
Öğle
12:32
İkindi
16:10
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kahta’da Anne Taksi projesi hizmete giriyor
Kahta’da Anne Taksi projesi hizmete giriyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
Kaymakam Köksal, kontrol noktalarını denetledi
Kaymakam Köksal, kontrol noktalarını denetledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.