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Vali Mahmut Demirtaş, Midyat’ta incelemelerde bulundu

MARDİN HABERLERİ  | 25.07.2020 22:13 | Son Güncelleme

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla başlattığı ilçe ziyaretlerine Midyat ilçesiyle devam eden Vali Mahmut Demirtaş’ı, Kaymakam Tekin Dündar, kamu kurum yöneticileri ve ilçe temsilcileri karşıladı.Midyat Kaymakamlığında incelemelerde bulanarak Kaymakam Tekin Dündar’dan ilçenin sağlık, eğitim, güvenlik gibi genel konular ve ilçe için planlanan yatırımlar hakkında brifing alan Vali Demirtaş, Kaymakam Dündar’a başarılar diledi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla başlattığı ilçe ziyaretlerine Midyat ilçesiyle devam eden Vali Mahmut Demirtaş’ı, Kaymakam Tekin Dündar, kamu kurum yöneticileri ve ilçe temsilcileri karşıladı.
Midyat Kaymakamlığında incelemelerde bulanarak Kaymakam Tekin Dündar’dan ilçenin sağlık, eğitim, güvenlik gibi genel konular ve ilçe için planlanan yatırımlar hakkında brifing alan Vali Demirtaş, Kaymakam Dündar’a başarılar diledi. Kaymakamlıkta gerçekleştirilen incelemelerin ardından Vali Demirtaş, yapımları süren Spor Kompleksi ve Kütüphane çalışmalarını inceleyerek yetkililerinden bilgi aldı.
Daha sonra Midyat turizmi için can damarı olan tarihi Konukevini de ziyaret eden Vali Demirtaş, Kaymakam Tekin Dündar’dan Konukevi hakkında bilgi alırken, Tasarım ve Uygulama Merkezini gezerek öğrencilerle sohbet etti. İlçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Vali Demirtaş, ziyaret ettiği esnafla sohbet edip vatandaşların da istek ve taleplerini dinledikten sonra Midyat’ın su ihtiyacını karşılayan Beyazsu İsale Hattı’nda incelemede bulundu.
Ziyaretleri kapsamında Kültür Evinde de incelemede bulunan Vali Demirtaş, ardından Garnizon Komutanlığını ziyaret ederek ilçenin asayiş ve güvenlik konuları hakkında bilgi aldı.
Son olarak Mor Hobil-Mor Abrohom Manastırını ziyaret edip inceleme yapan Vali Demirtaş, daha sonra ilçenin istihdam ve ekonomisine katkı sağlayan Mermer İşletmesi ve Çorap Fabrikasında da incelemede bulunup işletmeler hakkında yetkililerinden bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

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Ömerli Eczanesi
Omerli
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Nusaybin
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