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Vali Makas, bayram ziyaretlerinde bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.08.2020 07:55 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Mehmet Makas, çalışan asker, polis ve hastane personeli ile hastalara bayram ziyaretinde bulundu.Kurban Bayramı münasebetiyle Vali Mehmet Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, 3.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, çalışan asker, polis ve hastane personeli ile hastalara bayram ziyaretinde bulundu.
Kurban Bayramı münasebetiyle Vali Mehmet Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki protokol mensupları Kurban Bayramı dolayısıyla Camii Kebir Camii’nde bayram namazını kılarak vatandaşlarla bayramlaştılar. Ardından Erzincan merkeze bağlı Yaylabaşı Karakolunu, Çağlayan ve Erzincan - Erzurum Polis Uygulama noktaları ziyaret edildi. Vali Mehmet Makas ve beraberindeki protokol üyeleri burada görevli polis ve askerlerin bayramlarını tebrik etti.
Vali Mehmet Makas Erzincan - Erzurum karayolu uygulama noktasında görevli personel tarafından durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet ederek bayramlarını kutladı. Araçlarda bulunan vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.
Uygulama noktası ziyaretinden sonra Şehit Enes Bediz Karakolunu ziyaret eden Vali Makas ve beraberindeki protokol mensupları çalışan polis mensuplarının bayramlarını kutladıktan sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne geçtiler. Çalışan sağlık görevlilerinin bayramlarını tebrik eden Vali Mehmet Makas, ve beraberindeki heyet, hastanede tedavi gören bazı hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

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