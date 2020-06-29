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Vali Makas, Erzincan’ın turizm alanlarında incelemelerde bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.06.2020 09:34 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan’daki tarihi, turistik ve manevi alanlarda incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan’daki tarihi, turistik ve manevi alanlarda incelemelerde bulundu. Erzincan’da turizm alanında yapılabilecek yatırımlar ile ilgili olarak; Piri Sâmî Türbesi, Taşçı Konağı, Terzibaba Türbesi, Ekşisu Mesire Alanı, Yeşil Çermik Tesisleri, Çağlayan Beldesi Girlevik Şelalesi ve Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, işletme sahipleri ve yöneticileri ile fikir alış verişinde bulunan Vali Mehmet Makas, Erzincan için hep birlikte el ele vererek, her alanda olduğu gibi turizm alanında da ilimizi en üst seviyelere çıkarmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

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