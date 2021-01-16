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Vali Makas, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi

16.01.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Vali Makas, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti.Vali Makas, Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için karayolları ve trafik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.İlk olarak karayolu üzerinde yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarını takip eden Vali Mehmet Makas, ardından Karayolları 164.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti.
Vali Makas, Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için karayolları ve trafik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.
İlk olarak karayolu üzerinde yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarını takip eden Vali Mehmet Makas, ardından Karayolları 164. Şube Şefliğine yaptığı ziyarette ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yapılan ziyarette, karayolu ulaşımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde temini için ekipler tarafından gereken tüm tedbirlerin titizlikle alınmasını isteyen Vali Makas, karayolları ve trafik ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Yaptığı açıklamada yola çıkacak olan araç sürücülerine de, kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Vali Makas, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Vali Makas, karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi

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