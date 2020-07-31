Vali Makas, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kurban Bayramı münasebetiyle, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki heyet, Kore Gazisi Ezelhan Yıldız’ı, Şehit Öğretmen Ali Han’ın, Şehit Polis Memuru Rahmi Sarıgül’ün ve Şehit Astsubay Tamer Meriç’in ailelerini ziyaret ederek, bayram tebriklerinde bulundular. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Vali Mehmet Makas ve beraberindeki heyet, şehitler için dua ederek, ailelerin istek ve sorunlarını dinlediler.



