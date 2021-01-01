Vali Makas yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ziyaret ederek yeni yılını tebrik etti.

2020 yılının son gecesinde ilk olarak Mertekli uygulama noktasında, görev başındaki jandarma personeli ve güvenlik korucularını ziyaret eden Vali Makas, ekiplerin yeni yıllarını kutladı. Gerçekleştirilen ziyarette uygulama noktasındaki jandarma personellerinin ve güvenlik korucularının istek ve taleplerini dinleyen Vali Mehmet Makas, bir jandarma personelinin ailesiyle telefonda görüşerek, yeni yıllarını tebrik etti.

2021 yılının ülkemizde ve gönül coğrafyamızda acıların yaşanmadığı, huzurun, sükûnetin, refahın ve barışın hâkim olduğu bir yıl olmasını temenni eden Vali Makas, güvenlik kuvvetlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardından Erzincan karayolu üzerindeki uygulama noktasında görevli polis ekiplerini ziyaret eden Vali Makas, polislerin istek ve taleplerini dinleyerek, yeni yıllarını tebrik etti.

Daha sonra ise vatandaşların can ve mal emniyeti için nöbette bulunan itfaiye personellerini ziyaret eden Vali Makas, ekiplerin yeni yıllarını kutladı.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne olan ziyaretlerinde, meydana gelebilecek yangın ve afet durumlarında müdahaleye hazır durumda beklemeyi vazife edinen itfaiye erlerinin istek ve taleplerini dinleyen Vali Makas, itfaiye müdürlüğünün çağrı merkezi ile eski bir arama kurtarma aracında incelemelerde bulundu.

Ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Vali Mehmet Makas, yeni yılın ilk dakikalarında bebeklerini kucağına alan Demir ailesinin sevincine ortak oldu.

Dünyaya gözünü açan bebeğin vatanına, milletine faydalı olması dileğinde bulunan Vali Makas, Filiz ve Sinan çiftini tebrik ederek, bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temenni etti.

2021 yılını, korona virüsle mücadele için nöbet başında karşılayan sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayan Vali Mehmet Makas, görevi başındaki sağlık çalışanlarını korona virüs ile mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, 2021 yılının önce sağlık, sonra mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Val Makas’a, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları İhsan Ayrancı, Hüseyin Remzi Konak, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ve Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen eşlik etti.

