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Vali Makas, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti

23.02.2021 06:59 | Son Güncelleme:
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Vali Makas, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.Makas, kentte alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ve bağımlı yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti vermekte olan Erzincan Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.Gerçekleştirilen ziyarette Danışmanlık Merkezini gezen Vali Makas, yürütülen çalışmalar hakkında Erzincan Yeşilay Şube Başkanı Faruk Kocatürk ve YEDAM çalışanlarından bilgi aldı.Ziyaret kapsamında Makas, YEDAM’ın toplumumuzu, özellikle de gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için önemli bir hizmet noktası olduğunu belirterek, Erzincan Yeşilay Şube Başkanı Faruk Kocatürk’e yönetim kurulu üyelerine ve YEDAM görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.Erzincan Yeşilay Şube Başkanı Faruk Kocatürk ve YEDAM çalışanları ise Vali Mehmet Makas’ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ilettiler.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.
Makas, kentte alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ve bağımlı yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti vermekte olan Erzincan Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette Danışmanlık Merkezini gezen Vali Makas, yürütülen çalışmalar hakkında Erzincan Yeşilay Şube Başkanı Faruk Kocatürk ve YEDAM çalışanlarından bilgi aldı.
Ziyaret kapsamında Makas, YEDAM’ın toplumumuzu, özellikle de gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için önemli bir hizmet noktası olduğunu belirterek, Erzincan Yeşilay Şube Başkanı Faruk Kocatürk’e yönetim kurulu üyelerine ve YEDAM görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Erzincan Yeşilay Şube Başkanı Faruk Kocatürk ve YEDAM çalışanları ise Vali Mehmet Makas’ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ilettiler.

Vali Makas, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti

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