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Vali Masatlı: “Amasya’mız için öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmakla mükellefiz”

19.01.2021 23:23 | Son Güncelleme:
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Vali Masatlı: “Amasya’mız için öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmakla mükellefiz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Hükümetimizin belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda gayretle çalışmaya devam edeceğiz.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Hükümetimizin belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz bu doğrultuda Amasya’mız için öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmakla mükellefiz” dedi.
İl genelinde faaliyet gösteren kamu kurumlarının genel işleyişi ile halka sunulan kamu hizmetlerinin değerlendirildiği il idare şube başkanları toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, “Bu aziz millete hizmet etmek herkese nasip olmaz. Bu bilinçle görevimizi yaparak, halkımıza hizmet etme şerefine nail olacağız. Bu şerefi hak etmeyen ve milletine ihanet eden hainleri de kamu kuramlarında barındırmayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Devletimiz bu hainlere karşı büyük bir mücadele başlattı. Ülkemizi yıkmak ve memleketimizi bölmek isteyenlerle mücadelemiz bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir” diye konuştu.
Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının can siperane bir şekilde özveriyle mücadele ettiklerine değinen Mustafa Masatlı, “Bu mücadelede Amasya’da 2 sağlık çalışanımızı kaybettik. Kendilerine ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Diğer kurumlarımızda bu süreçte sağlık teşkilatımıza destek olmalı ve onların yükünü bir nebze de olsa azaltmalıdır” şeklinde konuştu.
Dilekçe hakkı, CİMER ve Açık Kapı yoluyla kurumlarınıza ulaşan vatandaş başvurularını yasal çerçevede süratle sonuçlandırmanın halka daha kaliteli hizmet sunabilmemiz için oldukça önem taşıdığını vurgulayan Masatlı şöyle devam etti; “Hepinizin idarecisi olduğunuz kurumlara yenilikler katması gerekiyor. Tarımda, sanayide, turizmde ve diğer alanlarda Amasya’yı hak ettiği seviyelere taşımak ve halkımızın refah seviyesini yükseltmek için yeni fikirlere ihtiyacımız var. 2020 yılında yaşadığımız yağış azlığı sebebiyle, bu yıl kuraklıkla karşı karşıyayız. Bu konuda kurumlarımız bazında gerekli tedbirleri almamız ve halkımızı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmemiz önceliğimiz olmalıdır. Ayrıca Devletimizin bizlere emanet ettiği kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak hepimizin asli görevidir. Bu anlayışla hareket ederek israftan kaçınmalı, getirisi ve sürdürülebilirliği olmayan projelere zamanımızı ve maddi kaynaklarımızı harcamamalıyız. Bu düşüncelerle sizlere ve kurumlarınızda görev yapan mesai arkadaşlarınıza Amasya halkına sundukları hizmetten ötürü teşekkür ediyor, 2021 yılının Amasya’mıza ve ülkemize sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ediyorum.”
Toplantı kurum müdürlerinin çeşitli konularda görüşlerini dile getirmesiyle sona erdi.

Vali Masatlı: “Amasya’mız için öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmakla mükellefiz”

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Amasya Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

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Amasya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

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Merkez
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Merkez
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