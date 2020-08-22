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Vali Masatlı: “DOKAP’ın sunacağı fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla çaba sarf edeceğiz”

AMASYA HABERLERİ  | 22.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “DOKAP’ın sunacağı fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla tüm gücümüz ve gayretimizle çaba sarf edeceğiz” dedi.Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı yaptığı konuşmada 13 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Amasya’nın Çorum ile birlikte DOKAP’a dahil edilmesinin ilin gelişmesi, kalkınması, vatandaşların beklentileri ve taleplerinin karşılanması adına memnuniyet verici olduğunu belirten Vali Masatlı, “Tarımdan sanayiye, bilimsel araştırmalardan girişimciliğe, altyapı geliştirmeden sosyokültürel çalışmalara kadar çok sayıda projenin odağında bulunan ve ülkemizin küresel ölçekteki rekabet gücünün arttığı bu dönemde bölgemizin gücüne güç katan DOKAP’ın sunacağı imkanlarla birlikte ilimizde sanayi, altyapı, tarım, eğitim, turizm gibi alanlarda yatırımlar için yeni fırsatlar oluşacaktır.

Vali Masatlı: “DOKAP’ın sunacağı fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla çaba sarf edeceğiz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “DOKAP’ın sunacağı fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla tüm gücümüz ve gayretimizle çaba sarf edeceğiz” dedi.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı yaptığı konuşmada 13 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Amasya’nın Çorum ile birlikte DOKAP’a dahil edilmesinin ilin gelişmesi, kalkınması, vatandaşların beklentileri ve taleplerinin karşılanması adına memnuniyet verici olduğunu belirten Vali Masatlı, “Tarımdan sanayiye, bilimsel araştırmalardan girişimciliğe, altyapı geliştirmeden sosyokültürel çalışmalara kadar çok sayıda projenin odağında bulunan ve ülkemizin küresel ölçekteki rekabet gücünün arttığı bu dönemde bölgemizin gücüne güç katan DOKAP’ın sunacağı imkanlarla birlikte ilimizde sanayi, altyapı, tarım, eğitim, turizm gibi alanlarda yatırımlar için yeni fırsatlar oluşacaktır. Bu fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla tüm gücümüz ve gayretimizle çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.
Faaliyetlerine başladığı 2012 yılından bu yana bölge halkının refahı ve mutluluğu için çalışarak yerelden merkeze çok yönlü, katılımcı, kapsayıcı bölgesel kalkınma perspektifiyle hareket eden DOKAP’ın Karadeniz Bölgesi’nde kalkınmada aktör olabilecek bütün tarafların üzerinde optimal bir sinerji oluşturduğunu ve başta turizm olmak üzere sanayi, üretim sektörleri, ekonomik kalkınma, altyapı ve kentsel gelişme, sosyal gelişme ile yerel düzeyde kurumsal kapasitenin gelişimi başlıklı 5 ana eksen üzerinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Vali Masatlı, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinden oluşan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın görev alanına Amasya ve Çorum illerinin ilave edilmesiyle il sayısı 11’e ulaştığına değinerek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve özverili gayretlerinden dolayı Amasya milletvekillerine teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi, daire amirleri, yetkililer ve STK temsilcileri de katıldı.
Milletvekilleri Karahocagil ile Çilez’in de konuşma yaptığı programda daha sonra söz alan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi yaptığı sunumda DOKAP’ın faaliyetlerine yönelik kapsamlı bilgiler paylaştı.

Vali Masatlı: “DOKAP’ın sunacağı fırsatları en verimli şekilde kullanmak amacıyla çaba sarf edeceğiz”

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