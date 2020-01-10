Vali Masatlı, Gazeteciler Günü’nde Gazetecilerle bir araya geldi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, gazeteciler gününü tebrik etti. Vali Masatlı, ’’Bugün hem çalışan gazeteciler günü hem de Mülki İdare amirlerinin İdareciler günü. Bu vesileyle hem sizlerin hem de biz mülki idare amirlerinin günü olan 10 Ocak’ı tebrik ediyor, tüm gazeteci ve idareci olarak çalışanlara başarılı bir iş hayatı temenni ediyorum.” dedi.

Programda Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Vali Masatlı, bu sistemin insanı merkeze alan, her tür ihtiyacını en üst seviyede karşılamayı amaç edinen bir sistem olduğunu söyleyerek,

’’Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, Cumhurbaşkanının yürütmenin başı ve lideri olduğu bir sistemdir. Diğer adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. 16 Nisan 2017 yılında yapılan geniş kapsamlı anayasa referandumu ile 25 Haziran 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçildiği yeni bir yönetim biçimidir. Bu sistemde Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin birliğini ve liderliğini temsil eder. Anayasanın uygulanması, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması, cumhurbaşkanlığının sorumluluğu ve yetkisi altındadır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir rejim değişikliği değil, üniter devlet yapısı korunarak devlet yönetimindeki ve bürokrasideki tıkanıklık ve aksaklıkları gidermeye yönelik bazı yetkilerin Cumhurbaşkanında toplandığı bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi insanı merkeze alan, her tür ihtiyacını en üst seviyede karşılamayı amaç edinen bir sistemdir. Yönetim tarihimize ve yönetim geleneklerimize en uygun yönetim biçimi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve riyasetinde bakanlarımız ve bizlerle inşa edilmeye başlanılan “sosyal, demokratik ve güçlü Türkiye” için atılacak somut adımlar, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile Türkiye’nin terörle mücadele, yatırımlar, eğitim, teknoloji ve tüm konularda hedef yıllar olacaktır.

Ülkemiz özellikle son 17-18 yılda çok değişmiş, çok gelişmiş ve kalkınmıştır. Türkiye bölgesinin en önemli gücü, kendi gündemi belirleyen ve bölgede oyun kuran bir ülke haline gelmiştir. Sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmişliği modeli örnek alınan bir ülke haline gelmiştir. Ülkemiz dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmakla birlikte, dünyanın en büyük 10. ekonomisi içerisine girmeyi hedeflemektedir.’’

Ardahan’da da Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesi için öncelikle vatandaşa hizmet veren kurumların çalışma programları gözden geçirdiklerini söyleyen Vali Masatlı, aksaklık ve uyumsuzluk görülen kısımların düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Vali Masatlı, ’’Asıl işi vatandaşa hizmet veren kurumların ve personellerin daha aktif ve vatandaş odaklı çalıştırılması için gerekli tedbirler alınmıştır.

İlimizin ekonomik anlamada problemlerini gidermek için yerelde büyükbaş-küçükbaş, arıcılık ve kaz eylem planları hayata geçirilmiş ve takibi düzenli olarak yapılmaktadır. İlimizin en büyük problemi olan göçer problemi, hayvan hastalıkları, buzağı kayıpları göz ardı edilmeden çözüme kavuşturulmuş. SERKA yönetim başkanlığının ilimize geçmesi ile birlikte kurumlarımız tarafından sunulan projeler desteklenmiştir. İlimizin sosyal ve ekonomik değeri olan Damal Bebeği Evi ve Kadılar Kafeteryası oluşturulmuş, anaç kaz üretim çiftliği için projeler onaylanarak hayata geçirilmiştir. Ardahan kayak merkezinde yeni pistler açılmış, Çıldır Gölü’nün turizme katılması için festival alanı düzenlemesi, gölün doğal dengesinin bozulmadan korunması için gerekli çalışmalarda yapılmıştır.’’ dedi.

Vali Masatlı 2019 yılında 287 Halk buluşması gerçekleştirerek halkın sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Vali Masatlı, ’’Sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilerek; şehit, gazi ailelerimiz, yaşlılarımız, öksüz ve yetim çocuklarımız, parçalanmış aile çocuklarımız için birçok proje hayata geçirilmiştir. İlimizin eğitimi analiz edilmiş, eğitim seferberliği yapılarak, geleceğe hazırladığımız çocuklar için birçok yeni projeler hayata geçirilmiştir. Başarı ön plana koyulmuş ve eğitimdeki eksiklikler giderilmiştir. Vatandaşı ön plana alan cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin uygulanması kapsamında her alanda vatandaşımızın yönetime katılması için; 287 Halk buluşması, 12 Muhtar toplantısı, 4 Yayla ziyaretleri, 14 İlçe ziyaretleri, 70 köy ziyaretleri, 69 ekonomik toplantıları, 43 güvenlik toplantıları yapılarak vatandaşlarımızın en iyi hizmet alması ve sorunlarının yerinde ve zamanında çözülebilmesi için tedbirler alınmıştır.’’ şeklinde konuştu.

