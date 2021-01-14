Vali Masatlı ile eşinden engelli, yaşlı ve hastalara yakın ilgi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, ildeki engelli, hasta, yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Vali Masatlı, öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve hasta bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik büyük çalışmalara imza atıldığını belirterek yapılan desteklerin büyük bir hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.

Ziyaretlerden memnuniyet duyan Oktay Ankaralı, Dursun Bahçıvan, Habize Pelili ve Efrayim Pelitli, Vali Masatlı ile eşine teşekkür ettiler.

Ziyaretlerde Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt da yer aldı.

