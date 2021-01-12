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Vali Masatlı: “Kazılar artık 40 gün değil 12 ay olacak”

12.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Vali Masatlı: “Kazılar artık 40 gün değil 12 ay olacak”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tarihi kentteki arkeolojik kazı çalışmalarının sürekli olması yönünde çaba gösterdiklerini belirterek, “Kazılar artık 40 gün değil 12 ay olacak” dedi.Amasya’nın tarihi zenginliklerinin vitrini konumundaki ’Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Amasya Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatan Vali Masatlı, çalışmaların hızlanması ile korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yapılamayan saha toplantılarını önümüzdeki süreçte bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.Uzun süredir devam eden Oluz Höyük kazıları ile Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı kazılarının yanı sıra Venk Suyu Ayazması’nda da geçen aydan itibaren kazılara başlandığına değinen Masatlı, “Kazılar artık 40 gün değil 12 ay olacak.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tarihi kentteki arkeolojik kazı çalışmalarının sürekli olması yönünde çaba gösterdiklerini belirterek, “Kazılar artık 40 gün değil 12 ay olacak” dedi.
Amasya’nın tarihi zenginliklerinin vitrini konumundaki ’Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Amasya Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatan Vali Masatlı, çalışmaların hızlanması ile korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yapılamayan saha toplantılarını önümüzdeki süreçte bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Uzun süredir devam eden Oluz Höyük kazıları ile Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı kazılarının yanı sıra Venk Suyu Ayazması’nda da geçen aydan itibaren kazılara başlandığına değinen Masatlı, “Kazılar artık 40 gün değil 12 ay olacak. 6 yılda 7 yılda tamamlanan işlerin bir yılda tamamlanması yoluna gidilecektir” diye konuştu.

Vali Masatlı: “Kazılar artık 40 gün değil 12 ay olacak”

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