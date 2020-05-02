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Vali Masatlı, kırsal altyapı hazırlık çalışmalarını yerinde denetledi

ARDAHAN HABERLERİ  | 02.05.2020 12:26 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresinin Asfalt plenti, Kutu Menfez, Bims ve Kilit Parke Taşı Tesisinde incelemelerde bulundu ve üretim faaliyetlerini denetledi.Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç ile birlikte tesisi giden Vali Mustafa Masatlı, tesiste yapılan tüm çalışmaları ürün ve malzeme tedarikini yerinde inceledi.Üretim çalışmasını yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, Ardahan’ın kırsal altyapısını güçlendirme noktasında, hem KÖYDES projesi, hem de Özel İdare programının süratle gerçekleştirilmesi için hazırlık çalışmalarını hızlı bir şekilde yaptıklarını söyledi.Sezonun kısa olmasına da vurgu yapan Vali Masatlı, işlerin hızlı bir şekilde yapılması, geçen yıl olduğu gibi bu yılda çalışmaların aynı kararlılıkla devam etmesi yönünde tesis sorumlularına talimatlarda bulundu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresinin Asfalt plenti, Kutu Menfez, Bims ve Kilit Parke Taşı Tesisinde incelemelerde bulundu ve üretim faaliyetlerini denetledi.
Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç ile birlikte tesisi giden Vali Mustafa Masatlı, tesiste yapılan tüm çalışmaları ürün ve malzeme tedarikini yerinde inceledi.
Üretim çalışmasını yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, Ardahan’ın kırsal altyapısını güçlendirme noktasında, hem KÖYDES projesi, hem de Özel İdare programının süratle gerçekleştirilmesi için hazırlık çalışmalarını hızlı bir şekilde yaptıklarını söyledi.
Sezonun kısa olmasına da vurgu yapan Vali Masatlı, işlerin hızlı bir şekilde yapılması, geçen yıl olduğu gibi bu yılda çalışmaların aynı kararlılıkla devam etmesi yönünde tesis sorumlularına talimatlarda bulundu.

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