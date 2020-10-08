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Vali Masatlı korona virüs denetimine katıldı

AMASYA HABERLERİ  | 08.10.2020 19:32 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs salgınına karşı “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon, temizlik ve mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının sağlanması amacıyla Amasya il merkezi genelinde oluşturulan ekiplerce başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere konaklama tesisleri, AVM’ler, pazar yerleri, kahvehane, çay bahçesi, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, park ve piknik alanları gibi birçok noktada maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosuyla yapılan denetimlerde Amasya Valisi Mustafa Masatlı korona virüsle mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatarak, tedbirler konusunda bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs salgınına karşı “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon, temizlik ve mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının sağlanması amacıyla Amasya il merkezi genelinde oluşturulan ekiplerce başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere konaklama tesisleri, AVM’ler, pazar yerleri, kahvehane, çay bahçesi, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, park ve piknik alanları gibi birçok noktada maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosuyla yapılan denetimlerde Amasya Valisi Mustafa Masatlı korona virüsle mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatarak, tedbirler konusunda bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulundu. İl genelinde vatandaşların büyük oranda kurallara riayet ettiğini belirten Vali Masatlı, vatandaşlardan ve iş yeri sahiplerinden temizlik, maske ile sosyal mesafe başta olmak üzere tedbirlere riayet etmelerini sürdürmelerini istedi.
Denetimlerde vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda duyarlı olmaya davet ettiklerini belirten Vali Masatlı, "Korana virüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşlarımızın bilinçlendirilmelerini ve kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla il genelinde denetimler kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştirilecektir" dedi.
Vali Mustafa Masatlı’ya denetimleri sırasında İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz eşlik etti.

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