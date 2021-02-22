Vali Masatlı, OSB’deki firmaları inceledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren 3 fabrikada incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına başkanlık etti. Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısında, sanayi alanı, altyapı, sosyal alanlar ve mali durum değerlendirildi.

Toplantı sonrası Vali Masatlı, Merzifon OSB’de faaliyet gösteren ve Amasya’nın kalkınmasına katkı sağlayan başarılı 3 firmayı inceledi. Fabrika yetkilileriyle birlikte üretim aşamalarını yerinde inceleyen Masatlı, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgiler alarak, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Masatlı’ya incelemelerinde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon Organize Sanayi Bölge Müdürü Hasbi Altuntaş ve beraberindekiler eşlik etti.

Sanayi sektörünün ülkenin kalkınmasına öncülük ettiğini söyleyen Masatlı, “Sanayi sektörü Amasya’mızın ve Ülkemizin kalkınmasına öncülük eden sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizi ve Dünyayı etkisi altına Pandemi sürecinde imalat ve sanayi sektörünün hız kesmeden faaliyetlerine devam etmesi, ülkemizi ayakta tutmuştur. Bu sebeple enerjimizi bu yöne yoğunlaştırıyor ve organize sanayi bölgelerimizin genişleme çalışmalarına öncelik veriyoruz. Hepimiz şunu bilmeliyiz ki üretimin olmadığı bir yerde, kalkınma da mümkün olmayacaktır” dedi.

