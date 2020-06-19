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Vali Masatlı, Suluova’da incelemelerde bulundu

AMASYA HABERLERİ  | 19.06.2020 20:16 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, selin vurduğu Suluova ilçesinde incelemelerde bulundu.Suluova’da 18 Haziran perşembe günü akşam saatlerinde 45 dk dakika boyunca aralıksız süren son yılların en şiddetli dolu ve yağmur yağışı yasandı.

Vali Masatlı, Suluova’da incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, selin vurduğu Suluova ilçesinde incelemelerde bulundu.
Suluova’da 18 Haziran perşembe günü akşam saatlerinde 45 dk dakika boyunca aralıksız süren son yılların en şiddetli dolu ve yağmur yağışı yasandı. Yaklaşık 40 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova ilçesinde sağanak ve dolu yağışı dolayısıyla zarar gören alanlarda incelemede bulundu.
Çiftçilere ve ilçe halkına ’geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Masatlı, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirtti.

Vali Masatlı, Suluova’da incelemelerde bulundu

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
22:08

Amasya Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Hilal Altekin Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Yaşam Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
Sağlık Eczanesi
Tasova
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