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Vali Masatlı, Teknofest 2020’de Amasya’yı temsil eden öğrencileri ağırladı

AMASYA HABERLERİ  | 30.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Teknofest 2020’de Amasya’yı temsil eden öğrencileri ağırladı.İlk yılında 550 bin, ikinci yılında ise 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST’te milyonlarca insan, coşku ve heyecanla bir araya gelerek “Milli Teknoloji Hamlesi”ne tanıklık etmişti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Teknofest 2020’de Amasya’yı temsil eden öğrencileri ağırladı.
İlk yılında 550 bin, ikinci yılında ise 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST’te milyonlarca insan, coşku ve heyecanla bir araya gelerek “Milli Teknoloji Hamlesi”ne tanıklık etmişti. Ülkemizin önde gelen kuruluşlarının desteği ve özverili çalışmaları ile düzenlenen TEKNOFEST bu yıl ise 63 paydaşı ile İstanbul’da yanan “Milli Teknoloji Hamlesi” meşalesini Gaziantep’e taşıdı.
Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST gurur, coşku ve heyecan dolu günlerin ardından sona erdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen festivale üçüncü yılında milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep ev sahipliği yaptı. Pandemi nedeniyle ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleştirilen festival, milyonlar tarafından ekranları başından ve dijital platformlardan ilgiyle takip edildi.
Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" de Amasya’yı başarıyla temsil eden ve projeleri ödül alan öğrenciler ve öğretmenler Vali Mustafa Masatlı tarafından kabul edildi.

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