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Vali Masatlı: “Yaşlılarımızın, engellilerin, kimsesiz yavrularımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

29.01.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Vali Masatlı: “Yaşlılarımızın, engellilerin, kimsesiz yavrularımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki yaşlı, engelli ve kimsesizlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.Eşi Esra Masatlı ile birlikte Şehit Topçu Er Tuncay Kurt’un ailesine, çeşitli rahatsızlıkları bulunan Ali Asaf Aktaş, 82 yaşındaki Naciye Hicin ile babasını kaybeden Tuana Su Akgül’e ziyaretlerde bulunan Vali Masatlı, “Amasya’mızda da devletimizin yardım eline ihtiyaç duyan herkesi tespit etmek ve ihtiyaç duydukları desteği kendilerine sağlamak için gerek tüm kurum, kuruluş ve görevlilerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki yaşlı, engelli ve kimsesizlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Eşi Esra Masatlı ile birlikte Şehit Topçu Er Tuncay Kurt’un ailesine, çeşitli rahatsızlıkları bulunan Ali Asaf Aktaş, 82 yaşındaki Naciye Hicin ile babasını kaybeden Tuana Su Akgül’e ziyaretlerde bulunan Vali Masatlı, “Amasya’mızda da devletimizin yardım eline ihtiyaç duyan herkesi tespit etmek ve ihtiyaç duydukları desteği kendilerine sağlamak için gerek tüm kurum, kuruluş ve görevlilerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir. İlimizin yöneticileri olarak bizlerde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak yaşlılarımızın, engellilerin, kimsesiz yavrularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bizim öncelikli görevimizdir” diye konuştu.
Ailelerle yakından ilgilenerek sohbet eden Masatlı, “Son 18 yılda sosyal hizmetler alanında ülkemize çağ atlatan birçok proje ve uygulama hayata geçirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki hükümetimiz dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarıyla ülkemizde ilklere imza atmıştır. Hasta bakım aylığı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aylıklarında yapılan iyileştirmeler, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde devam eden koruyucu aile programı, şehit aileleri ve gazilerimize yönelik uygulamalar, TOKİ aracılığıyla yürütülen engelli ve düşük gelir seviyesine sahip vatandaşlarımıza yönelik konut projeleri bu çalışmaların yalnızca bir kaçıdır” ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt da yer aldı.

Vali Masatlı: “Yaşlılarımızın, engellilerin, kimsesiz yavrularımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

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