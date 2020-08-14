Vali Masatlı’dan İl Salgın Denetim Merkezinde inceleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesi kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü içerisinde oluşturulan merkezde değişik kurumlardan sürekli personel görev yapıyor. Denetimlerin tek bir noktadan koordine edileceği merkezin çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Vali Masatlı, ekiplerce pozitif vakaların takibi, tüm iş yerleri, kamuya açık alanlar, şehir içi toplu taşıma araçları, taksilere yönelik denetimlerdeki kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri ile yapılan ihbarların merkezi veri tabanına kaydedileceği uygulamanın salgının önlenmesine yönelik çalışmalar açısından çok önem taşıdığını belirtti.

İncelemede, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ da yer aldı.

