YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Vali Masatlı’dan İl Salgın Denetim Merkezinde inceleme

Vali Masatlı’dan İl Salgın Denetim Merkezinde inceleme

AMASYA HABERLERİ  | 14.08.2020 09:47 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezinde incelemelerde bulundu.İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesi kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü içerisinde oluşturulan merkezde değişik kurumlardan sürekli personel görev yapıyor.

Vali Masatlı’dan İl Salgın Denetim Merkezinde inceleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezinde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesi kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü içerisinde oluşturulan merkezde değişik kurumlardan sürekli personel görev yapıyor. Denetimlerin tek bir noktadan koordine edileceği merkezin çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Vali Masatlı, ekiplerce pozitif vakaların takibi, tüm iş yerleri, kamuya açık alanlar, şehir içi toplu taşıma araçları, taksilere yönelik denetimlerdeki kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri ile yapılan ihbarların merkezi veri tabanına kaydedileceği uygulamanın salgının önlenmesine yönelik çalışmalar açısından çok önem taşıdığını belirtti.
İncelemede, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ da yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
PARTNERAnne-kıza 'ikizler' yorumuAnne-kıza 'ikizler' yorumu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

Amasya Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:39
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
19:44
Yatsı
21:14

Amasya Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Güngör Eczanesi
Merkez
Maden Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Berrin Eczanesi
Merzifon
Hatice Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden Mukime Furatoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden Mukime Furatoğlu son yolculuğuna uğurlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mahalle Muhtarlıklarından Peygamber Efendimizin Hayatı Ile Ilgili Konferans

Mahalle Muhtarlıklarından Peygamber Efendimizin Hayatı Ile Ilgili Konferans

Çorum'daki Silahlı Kavga

Çorum'daki Silahlı Kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.