YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Vali Masatlı’dan kamu yatırımlarına yakın takip

Vali Masatlı’dan kamu yatırımlarına yakın takip

AMASYA HABERLERİ  | 02.10.2020 16:05 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Milletvekili M.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Milletvekili M. Levent Karahocagil ile birlikte merkezde inşaatları devam eden kamu yatırımlarını inceledi.
Vali Mustafa Masatlı, merkez ilçede yapımı devam eden Gençlik ve Spor Müdürlüğü hizmet binası ve sosyal tesisler, İl Müftülüğü hizmet binası ve Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, İl Müftüsü Vekili Harun Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’in de yer aldığı incelemede Vali Masatlı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü hizmet binası ve sosyal tesisler, İl Müftülüğü ve Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatları hakkında bilgi aldı.
Hükümetin yaptığı düzenleme ve alınan tedbirlerle yeni hizmet binalarının daha kaliteli, depreme daha dayanıklı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışına uygun yapıldığını belirten Vali Masatlı, Amasya’ya büyük katkı sunacak binaların hayırlı olmasını diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip... Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip...
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Denizlispor’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu
Denizlispor’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu

Amasya Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:31
İkindi
15:48
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Amasya Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Saygın Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Merve Eczanesi
Merzifon
Yıldırım Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Köye güneş panelli içme suyu deposu
Köye güneş panelli içme suyu deposu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Amasya'da aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
Amasya'da aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
Şefkat Tepe'de Gerçek Evlilik
Şefkat Tepe'de Gerçek Evlilik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.