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Vali Masatlı’dan öğrencilere çikolata

AMASYA HABERLERİ  | 16.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısına katıldı, İstiklal İlkokulunda incelemelerde bulundu ve öğrencilere çikolata dağıttı.Merzifon OSB’de Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda müteşebbis heyeti üyeleri ve sanayicilerle bölgedeki faaliyetler, yatırımlar ve sorunlarla ilgili bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısına katıldı, İstiklal İlkokulunda incelemelerde bulundu ve öğrencilere çikolata dağıttı.
Merzifon OSB’de Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda müteşebbis heyeti üyeleri ve sanayicilerle bölgedeki faaliyetler, yatırımlar ve sorunlarla ilgili bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan görüşmeler, Vali Masatlı’nın başkanlığında oluşturulan İl Sanayi ve OSB Koordinasyonu Kurulu’nun planlanan çalışmaları, Merzifon OSB’de yapılacak olan alt ve üst yapı yatırımları ve projelerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda müteşebbis heyetinin gündeminde yer alan konular ele alındı. Toplantı sanayicilerle soru-cevap yapılmasının ardından sona erdi. Bilgilendirme ve istişare toplantısında Vali Mustafa Masatlı’nın yanı sıra Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon OSB Müdürü ve OSB İl Koordinatörü Hasbi Altuntaş, müteşebbis heyeti üyeleri ve sanayiciler yer aldı.

Okulda inceleme
Yüz yüze eğitime geçiş ile Vali Mustafa Masatlı, Merzifon İstiklal İlkokulunda incelemelerde bulundu, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları ve diğer alanları dolaşan Vali Masatlı, öğrencilere çikolata dağıtarak derslerinde başarılar diledi. Yöneticilerden korona virüs tedbirleri, okulların dezenfeksiyonu, uyguladıkları projeler ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi almasının ardından öğretmenlerle de görüşen Vali Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çalışmalarıyla virüs tehdidinin minimuma indirilerek çocukların eğitim-öğretim faaliyetlerinden geri kalmamaları adına büyük bir gayret ve özveriyle ülke genelinde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Masatlı, Amasya’nın sağlıklı bir eğitim süreci için ciddi bir mesai harcadığını vurguladı.
Ziyaretlerde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve diğer yetkililer de yer aldı.

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