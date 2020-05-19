Vali Masatlı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı mesajı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Masatlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal’in, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyetin ilanıyla neticelenmiş ve Aziz Milletimiz, birlik ve beraberliğinden aldığı güçle hiçbir engel tanımayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakârlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, gençlerimize emanettir. Bu şuurla yetişen gençlerimiz, ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, demokrasisini, istiklalini ve istikbalini koruyan, manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, öz güvenli bireyler olarak, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlı ve sağlam adımlarla yürüyecek ve her alanda ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaklardır. Buna millet olarak inancımız tamdır.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, en kalbi duygularımla selamlıyor, başarılar diliyorum.’’

