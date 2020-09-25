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Vali maskelerini almıştı, hem tedavisi başladı, hem de maaş bağlandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.09.2020 21:39 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ın maske satarken görüp maskelerinin hepsini satın aldığı ve ilgilenilmesi için talimat verdiği parkinson hastası Veysel Keke’nin hem tedavisine başlandı hem de engelli maaşı bağlandı.Önceli gün Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık, cadde üzerinde karşılaştığı maske satan Parkinson hastası Veysel Keke’nin maskelerini satın alıp, rahatsızlığı ile ilgili bilgileri aldıktan sonra ilgilenilmesi için talimat vermişti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ın maske satarken görüp maskelerinin hepsini satın aldığı ve ilgilenilmesi için talimat verdiği parkinson hastası Veysel Keke’nin hem tedavisine başlandı hem de engelli maaşı bağlandı.
Önceli gün Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık, cadde üzerinde karşılaştığı maske satan Parkinson hastası Veysel Keke’nin maskelerini satın alıp, rahatsızlığı ile ilgili bilgileri aldıktan sonra ilgilenilmesi için talimat vermişti. Talimatın arından Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçerek bugün Veysel Keke’yi evinden aldı ve Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürdü. Parkinson hastası olan Keke, hastanede muayene edilerek ilaç tedavisine başlandı. Ayrıca engel durumuyla ilgili heyet raporu alınan Keke’ye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli maaşı bağlandı.
Vali Yırık memnuniyetini dile getiren Veysel Keke, ”Valime çok teşekkür ederim, bana bir baba ve ağabey gibi sahip çıktı. Allah ondan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin” diyerek teşekkür etti.
Öte yandan Keke’nin sağlık durumunun düzenli olarak takip edileceği bildirildi.

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