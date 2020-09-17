YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Vali Mehmet Makas, Tercan, Çayırlı, Otlukbeli ilçelerine ziyarette bulundu

Vali Mehmet Makas, Tercan, Çayırlı, Otlukbeli ilçelerine ziyarette bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.09.2020 09:23 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan İlçe Kaymakamı Musa Kazım, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e iadeyi ziyarette bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan İlçe Kaymakamı Musa Kazım, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e iadeyi ziyarette bulundu. ilçedeki yatırımlar ve çalışmalar hakkında brifing alan Vali Makas, çarşı merkezini de gezerek vatandaşları selamladı. Ardından Tercan Mamahatun Türbe ve Külliyesini de ziyaret eden Vali Makas, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Çayırlı ilçesine geçen Vali Mehmet Makas, Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır’a iadeyi ziyarette bulunarak yatırımlar hakkında brifing aldı. Çarşı esnafını ve vatandaşları da selamlayan Vali Makas, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince Balıklı Köyü’nde yapılan sıcak asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Makas, finişer makinesini kullanarak asfaltlama çalışması yaptı, sıcak asfaltın köylerimize hayırlı olması temennisinde bulundu.
Son olarak Otlukbeli ilçesine ziyarette bulunan Vali Mehmet Makas, Otlukbeli İlçe Kaymakamı Sercan Yılmaz, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş’a iadeyi ziyarette bulunarak yatırımlar hakkında brifing aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Jeotermal hat yenileme çalışmaları
Jeotermal hat yenileme çalışmaları
Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
MÜSİAD Başkanı Saygılı’nın Arakan paylaşımı büyük ilgi gördü
MÜSİAD Başkanı Saygılı’nın Arakan paylaşımı büyük ilgi gördü
Ahilik Haftası etkinliği
Ahilik Haftası etkinliği

Erzincan Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
05:58
Öğle
12:22
İkindi
15:51
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Erzincan Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Özge Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesı Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaçtı
Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaçtı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Erzincan'da KOVİD-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Erzincan'da KOVİD-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.