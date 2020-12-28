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Vali Memiş Başkanlığında 2. OSB Müteşebbis Heyeti toplandı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.12.2020 15:07 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bizlerin tek hedefi evine ekmek götürmek isteyen insanlara iş imkânı oluşturmak.

Vali Memiş Başkanlığında 2. OSB Müteşebbis Heyeti toplandı

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bizlerin tek hedefi evine ekmek götürmek isteyen insanlara iş imkânı oluşturmak. Önümüzdeki yıl istihdam sayımızı 2 bin kişiye çıkaracağız” dedi.
2. OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri Yılsonu Değerlendirme Toplantısı, Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ve Müteşebbis Heyet Üyeleri’nin katıldığı toplantıda, 2. OSB’nin kurulduğu günden bugüne yapılan çalışmaları ele alındı. Toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Okay Memiş, “Bizlerin tek hedefi evine ekmek götürmek isteyen insanlara iş imkânı oluşturmak. Büyükşehir Belediyemiz ile bir maya attık ve bu mayanın tuttuğunu gördük. Önümüzdeki yıl istihdam sayımızı 2 bin kişiye çıkaracağız. Ayrıca bayan istihdamın yanında erkeklerinde çalışabileceği iş sektörleri oluşturacağız” diye konuştu.
Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2. OSB’nin sabırla bu noktaya geldiğini söyledi. Organize dışında yatırım yapmak isteyen işadamları ile görüşme ve iş takiplerinin sağlandığını ifade eden Başkan Sekmen, “Şehrimizin kalkınması için yılmadan usanmadan hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın da, yeni yılda OSB’ye yapılacak yatırımların yılsonuna kadar 6. Bölge teşviklerinden faydalanacağına dikkati çekerek, “Bizim 2. OSB’de yatırım yapacak müteşebbislerimiz için tahsisleri yapıp, onların da yatırım teşvik belgelerini yılsonuna kadar mutlaka almaları gerekiyor. Belgesini alan yatırımcılarımız 12 yıl süreyle 6. Bölge teşviklerinden faydalanacak” dedi.
Konuşmaların ardından 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, slayt eşliğinde heyet üyelerini bilgilendirdi.

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