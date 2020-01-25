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Vali Memiş: “Deprem bölgesine 995 çadır, 712 tane yatak gönderdik”

ERZURUM HABERLERİ  | 25.01.2020 00:27 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Erzurum’da da hissedildi.

Vali Memiş: “Deprem bölgesine 995 çadır, 712 tane yatak gönderdik”

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Erzurum’da da hissedildi. Deprem sonrası Erzurum Valisi Okay Memiş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Memiş, “Elazığ’a 990 çadır, 712 tane yatak gönderdik” dedi.
Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 şiddetinde ki deprem sonrası Erzurum AFAD Müdürlüğü olarak 11 araç, 46 personel , İl Sağlık Müdürlüğünden 5 araç, 2 ambulans ve 20 personel, Türk Telekom’dan 7 araç 17 personel, itfaiyeden 2 araç, 8 personel, Kızılay’dan 2 araç 3 personel deprem bölgesine yola çıktı.
Erzurum İl AFAD Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, depremin Erzurum’un Hınıs ve Çat ilçelerinde hissedildiği merkezde ise hafif hissedildiğinin söyledi.
Vali Memiş, “Bütün Türkiye’ye, Elazığ’a, Malatya’ya geçmiş olsun. Bizim bölgemizde az hissedildi. Karadeniz sahilinden İsrail’e varana kadar basın ve medya üzerinden öğrenmiş bulunmaktayız. Hınıs ve Çat ilçelerinde kısmen hissedilirken oralarda da herhangi bir hasar, olumsuz durumla karşı karşıya değiliz. Bununla birlikte 6,8 şiddetindeki deprem büyük bir deprem. Afet durumu bizim kamu yönetimimiz görevli ve hizmet vermekte mükellef olduğumuz alan. Erzurum bu konuda çok deneyimli bir vilayet. Çadır ve deprem anında müdahale etmesi yönünden tedbirli iliz. 995 tane çadır, 712 tane yatak gönderdik. Ekiplerimiz yola çıktılar. Elazığ’a yardım ekibi gönderen illerin başındayız. Deprem değil binalar öldürüyor. Her anda hazır olmamız lazım. Ölen vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Elazığ’a ve geçmiş olsun. Erzurum’da herhangi bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.

Vali Memiş: “Deprem bölgesine 995 çadır, 712 tane yatak gönderdik”

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