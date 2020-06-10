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Vali Memiş Erzurum’da kaldı, Erzurumlular büyük sevinç yaşadı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.06.2020 13:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Atama Kararlarına göre 18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi ise yer değiştirdi.

Vali Memiş Erzurum’da kaldı, Erzurumlular büyük sevinç yaşadı

Cumhurbaşkanı Atama Kararlarına göre 18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi ise yer değiştirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş’in ise görev yeri değişmedi.
Kararnameye göre 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi yapıldı. 24 ilin valisi başka illerde görevlendirildi. Bazı Kaymakamlar ve yüksek düzey bürokratlar vali olarak atandı. Erzurum Valisi Okay Memiş’in ise görev yeri değişmedi. Erzurumlular bu haberle büyük sevinç yaşadı.
Vali Memiş’in görevde kalmasının il için yararlı olacağını dile getiren Erzurumlular, "Valimizin turizm ve ulaştırma hizmetleri konusundaki çabalarını memnuniyetle izliyoruz. Önümüzdeki süreçte yapılan çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştular.

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