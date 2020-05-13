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Vali Memiş, İletişim Fakültesi öğrencilerinin dersine konuk oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 13.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, video konferans aracılığıyla Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 4.

Vali Memiş, İletişim Fakültesi öğrencilerinin dersine konuk oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş, video konferans aracılığıyla Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencileriyle ‘Alan Muhabirliği’ dersinde bir araya geldi. Pandemi döneminde hükümetin ve yerelde Erzurum’un aldığı önlemlerden söz eden Vali Okay Memiş, devlet olarak sürecin çok iyi yönetildiğini ifade etti.
Pandemi sonrası ekonomik durum ve normalleşme gibi konuların ağırlıklı olarak konuşulduğu programda, Vali Memiş öğrenciler tarafından yöneltilen soruları tek tek cevapladı. Türkiye’nin salgın sürecini başından itibaren çok iyi yönettiğini kaydeden Memiş, “Diğer devletler hastalarını kaderlerine terk ederken Türkiye uçakla hastasını getirip tedavi etti. Türkiye Korona virüs konusunda dünyaya örnek olacak bir başarı göstermiştir” dedi.
Devlet olarak hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini belirten Memiş, imkanlar ölçüsünde herkesin yanında olduklarını söyledi.
Korona virüs salgınının ekonomik olarak da dünya ülkelerini etkilediğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:
“Dünya ekonomisi şu anda çok zor bir dönemde geçmektedir. Buna rağmen hükümetimiz kendi kaynaklarıyla ülkenin insanının birlik ve beraberliğiyle bu belanın üstesinden gelmektedir. Tabi doğal olarak bazı projelerde aksamalar yaşanmıştır. Buna rağmen bizler şu dönemde Erzurum Hava Limanında yapımı devam eden CAT 3 sisteminin çalışmalarına hız verdik. Ankara İstanbul’dan sonra Erzurum’da yapılacak ve Erzurum bölgenin hava ulaşımında merkezi olacaktır.”
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Memiş, kurallara uyulduğu takdirde hayatın yakın zamanda normale döneceğini bildirdi. Memiş, ders sonunda Doç. Dr. Besim Yıldırım ve öğrencilere teşekkür etti.

Vali Memiş, İletişim Fakültesi öğrencilerinin dersine konuk oldu

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