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Vali Memiş, kent gündemini değerlendirdi

ERZURUM HABERLERİ  | 25.06.2020 16:02 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında pandemi ile mücadele, asayiş ve diğer konuların konuşulduğu bir toplantı düzenlendi.Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Vali Yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğün tarafından 2015 ve 2020 yılları arasında yaşanan asayiş olaylarının anlatıldığı bir sunum yapıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında pandemi ile mücadele, asayiş ve diğer konuların konuşulduğu bir toplantı düzenlendi.
Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Vali Yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğün tarafından 2015 ve 2020 yılları arasında yaşanan asayiş olaylarının anlatıldığı bir sunum yapıldı. Sunumun ardından genel bir değerlendirmede bulunan Vali Okay Memiş, Türkiye’de Korona virüs (Covid-19) ile mücadeledeki en başarılı illerden birinin Erzurum olduğunu ifade etti.
Kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları ile birlikte Erzurum’un pandemi sürecini çok iyi geçirdiğine dikkat çeken Vali Memiş, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Vatandaşların rehavete kapılmamaları konusunda uyarıda bulunan Vali Memiş, “Korona virüsün ilacını bulamadık lakin en etkili yol, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Bunları başardığımız sürece bu hastalıktan inşallah en kısa zamanda kurtulacağız” dedi.

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