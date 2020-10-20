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Vali Memiş kentin işlek bölgelerini denetledi

ERZURUM HABERLERİ  | 20.10.2020 10:31 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin işlek bölgelerinde bulunan kafe ve restoranları denetledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin işlek bölgelerinde bulunan kafe ve restoranları denetledi. İşletme sahiplerine ve vatandaşlara pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı’nın 19 Ekim Pazartesi’den itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde Kovid-19’a yönelik denetim yapılacağı yönünde genelde yayınladı. Yayımlanan genelgenin ardından Vali Okay Memiş, kentin işlek bölgelerindeki kafe ve restoranları tek tek denetleyerek, işletme sahiplerine kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Vali Memiş, denetimleri esnasında karşılaştığı vatandaşlara hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda bir kez daha uyarıda bulundu, kurallara uyan vatandaşlara ise teşekkür etti.

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