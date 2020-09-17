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Vali Memiş, maske denetimi yaptı

ERZURUM HABERLERİ  | 17.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin işlek bölgelerinden Gez Mahallesi ve Çaykara Caddesi’nde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin işlek bölgelerinden Gez Mahallesi ve Çaykara Caddesi’nde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Memiş, “Alınan tedbirlere dikkat ettiğimiz sürece bu salgının büyümesini önleyeceğiz” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Korona Virüs (Covid -19) tedbirleri kapsamındaki genelge ile ülke genelinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Bu kapsamda Vali Okay Memiş, vatandaşların yoğun olduğu Gez Mahallesi ve Çaykara Caddesi’nde denetim yaptı. Vatandaşlara kuralları hatırlatan Vali Memiş, 81 ilde maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldığını söyledi.
Yeni normale dönüşle birlikte dünyada ve Türkiye’de kısmi artışlar olduğunu belirten Vali Memiş, ”Erzurum’da bu artışı durdurduğumuzu düşünüyoruz. Bir platodayız. İnişe geçtik ama vaka sayılarımız yüksek, denetimleri arttırarak aşağı geçen inişi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.
“Hayatın tekrar normale dönmesi salgını iyi yönetmemize bağlı”
Denetimlerdeki öncelikli amaçlarının ceza yazmak olmadığını “Farkındalığı arttırmak, disiplini sağlamak ve pandemiyi iyi yönetmek” olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu:
“Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayın içişleri ve sağlık bakanlarımız ve devleti temsil eden herkes büyük bir mücadele veriyor. Vatandaşımızı kırmadan incitmeden bu kuralları uygulamak istiyoruz. Ama bazen de öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki; ister istemez ceza yazmak zorunda da kalıyoruz. Bazı işletmelerin de faaliyetlerine son vermek durumunda kalıyoruz. Bazen kendim habersiz bizzat denetimler yapıyorum. Şehrin en ücra yerlerine bile bakıyoruz ki maske takma oranı yüzde 95’lerin üzerinde. Alınan tedbirlere dikkat ettiğimiz sürece bu salgının büyümesini önleyeceğiz. Hayatın tekrar normale dönmesi salgını iyi yönetmemize bağlı.”

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