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Vali Memiş, Pasinler’e soğutma deposu sözü verdi

ERZURUM HABERLERİ  | 13.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’un Pasinler ilçesinde Pasin Ovası Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen sertifikalı Patates hasat gününe katılıp, traktör ile patates hasadı yaptı.Erzurum Valisi Okay Memiş, Pasinler’de ekilen sertifikalı Patates hasat gününe katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’un Pasinler ilçesinde Pasin Ovası Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen sertifikalı Patates hasat gününe katılıp, traktör ile patates hasadı yaptı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Pasinler’de ekilen sertifikalı Patates hasat gününe katıldı. Pasinler ilçesine gelen Vali Okay Memiş’i Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasin Ovası Belediyeler Birliği Başkanı Adem Alkanat, kurum amirleri, muhtarlar ve çiftçiler karşıladı.
Vali Okay Memiş tarla hasat gününde yaptığı değerlendirmede, "Bugün burada güzel bir havada Patates hasadı gerçekleştiriyoruz. Bereketli olsun. Çiftçilerimizin 2 bin rakımda ilkbaharın ekmiş oldukları patatesi bugün hasat yaparak çiftçilerimizin alın terine ortak oluyoruz. Pasinler ovasının bereketli topraklarında tarım yapan çiftçilerimizin emeklerinin boşa gitmemesi için gerekli alımların yapılabilmesi için girişimlerde bulunup, çiftçilerimizin emeklerini boşa çıkarmayacağız inşallah" dedi.
Memiş, "Çiftçilerimizin daha iyi şartlarda ekim yapabilmeleri için Pasinler’e patates soğutma deposunun olması şart. Bundan dolayı da TKDK aracılığıyla inşallah 5 bin tonluk soğutma deposu yaptıracağız. Buradan çiftçilerimize söz veriyorum. Pasinler Ovası’nın çiftçilerine tohum desteğinde bulunacağız. Hayvancılık alanında da çiftçilerimize desteklerimiz devam edecek. Pasinler’i Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanında daha ileriye gitmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz. Pasinler’de sadece Patates için değil, Lahana, Ayçekirdeği, Pancar, Arpa, Buğday ve yem bitkilerinin de değer bulması ve pazarının oluşması için gerekli hamleler yapılacaktır. Erzurum Tarım ve Orman Müdürümüz ve Pasinler Kaymakamımız Kadir Perçi beyde bu alanda çalışmalar yapacaklardır. 2 Bin rakımda tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizin her daim yanında olacağız. Problemlerini çözmek içinde var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Patates hasadı yaptıktan sonra hazırlanan haşlanmış patatesinde tadına bakarak, 2 bin rakımda yetişen Patates daha sağlıklı ve tadının da güzel olduğunu belirtti.

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