YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”

Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”

ERZURUM HABERLERİ  | 17.03.2020 16:32 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaşlılar haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir” dedi.Sevgi ve saygıyı hak eden, bizleri yetiştiren çınarlarımızın, 18-24 Mart “Yaşlılar Haftasını” kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Okay Memiş, “Yaşlılık süreci de kaçınılmazdır.

Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaşlılar haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir” dedi.
Sevgi ve saygıyı hak eden, bizleri yetiştiren çınarlarımızın, 18-24 Mart “Yaşlılar Haftasını” kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Okay Memiş, “Yaşlılık süreci de kaçınılmazdır. Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılıkta hayatın en güzel yanlarındandır.
Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.” Sözlerinden yaşlılarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamaktayız” diye konuştu.
“Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazinelerindendir” diyen Vali Memiş, daha sonra şunları kaydetti; “Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere her konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. İnancımız çerçevesinde yaşlılara büyük değer verilerek, “ Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.” Hadis-i Şerif’i dinimizin yaşlılara verdiği önemi ve değeri göstermektedir.
Yaşlılarımıza günümüzde gösterilecek olan sevgi ve saygı toplumsal huzuru ve milli birliği arttıracaktır. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Bu duygularla, tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftasını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini Allah’tan temenni ediyorum.” Şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Erzurum Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:16
Öğle
12:28
İkindi
15:51
Akşam
18:30
Yatsı
19:48

Erzurum Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Nuran Eczanesi
Palandoken
Çınar Eczanesi
Yakutiye
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Olurlular Derneği’nde Yıldız dönemi başladı

Olurlular Derneği’nde Yıldız dönemi başladı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

Başarılı Savcı Terfi Etti

Başarılı Savcı Terfi Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.