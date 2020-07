Vali Memiş’ten Milli Atletlere cağ kebap ziyafeti

Anadolu’nun zirvesinde kamp yapan milli atletler adeta Erzurumluların baş tacı. Vali Memiş de milli atletleri kampta ziyaret ederek, onurlarına cağ kebap ziyafeti çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle (Covid-19) mücadelenin ardından ülkemizde hayatın normalleşmeye dönmesi ile birlikte Milli atletler de yüksek irtifa kampı için Erzurum’un yolunu tuttu. Palan Otel’de kampa giren Milli atletleri Dadaşlar adeta baş tacı yaparken, şehrin protokolü de milli atletlere destek ve moral ziyaretlerinde bulunuyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, Milli atletlerin kampını ziyaret ederek antrenörler ile sporcuların onuruna cağ kebap ziyafeti çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile birlikte Türkiye Atletizm Federasyonu Milli Takım kampını ziyaret eden Vali Okay Memiş, antrenörler ile sporculara yarışlar öncesinde başarı dileğinde bulundu. Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney’in hazır bulunduğu ziyarette Vali Memiş, Ay-yıldızlı atletlerin onuruna cağ kebap ziyafeti çekti.

Erzurumlu olan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, son yıllarda yüksek irtifa kamplarını Palandöken’e veriyor. Onlarca atlet ve antrenör uluslar arası arenada yapılacak olan yarışlara Erzurum’da hazırlanıyor. Anadolu’nun zirvesinde güç ve kondisyon depolayan Milli atletler, Dadaşlar Diyarı Erzurum’da gördüğü ilgiden bir hayli memnun. Atletizm Milli Takımının kamp için Erzurum’u tercih etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Okay Memiş, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’a da jestinden dolayı teşekkür etti.

Vali Memiş, “Erzurum muhteşem havası ile yüksek irtifanın dünyadaki sayılı kamp merkezlerinden biri. Olimpik spor tesisleri ve sahaları ile her zaman kampların gözde merkezidir. İlimize kamp için gelen bütün takımlar ve sporcular bizim baş tacımız. İlimize kamp için gelen herkesi sevgiyle kucaklarız. Çünkü burası bana göre yüksek irtifada dünyada bir numara” dedi.

Milli atletler de Erzurum Valisi Okay Memiş’e ziyaretinden ve cağ kebap ziyafetinden ötürü teşekkür ettiler. Ay-yıldızlılar, ocak başına geçerek cağ kesmeyi de ihmal etmediler.