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Vali Meral, 112 Çağrı Merkezinin çalışmalarını inceledi

KARAMAN HABERLERİ  | 30.03.2020 15:30 | Son Güncelleme

Karaman Valisi Fahri Meral, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na gelen talep çağrılarının 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından karşılandığını ifade eden Vali Fahri Meral, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilmemiz açısından 112 hattının gereksiz arama ve asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerektiğinin önemini belirtti.112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli personellerden çağrı hatlarına gelen taleplerin itinayla değerlendirilmesini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için azami gayret gösterilmesini isteyen Meral, bu süreçte özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Vali Meral, 112 Çağrı Merkezinin çalışmalarını inceledi

Karaman Valisi Fahri Meral, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na gelen talep çağrılarının 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından karşılandığını ifade eden Vali Fahri Meral, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilmemiz açısından 112 hattının gereksiz arama ve asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerektiğinin önemini belirtti.
112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli personellerden çağrı hatlarına gelen taleplerin itinayla değerlendirilmesini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için azami gayret gösterilmesini isteyen Meral, bu süreçte özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Vali Meral, 112 Çağrı Merkezinin çalışmalarını inceledi

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Akşam
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Karaman Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Hancı Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Yaşam Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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