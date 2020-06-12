YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Vali Meral’den veda ziyareti

Vali Meral’den veda ziyareti

KARAMAN HABERLERİ  | 12.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Karaman Valisi Fahri Meral, veda ziyaretlerine başladı.Vali Meral, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Vali Meral’den veda ziyareti

Geçtiğimiz gün çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Karaman Valisi Fahri Meral, veda ziyaretlerine başladı.
Vali Meral, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Valilik görevini Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık’a devredecek olan Meral, Karaman’da görev yaptığı süre içerisinde kurumlar arası koordinasyona önem verdiğini belirterek Rektör Akgül’e, üniversite-kamu işbirliğine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ise özellikle kamu kurumları arasındaki ortak çalışma kültürünün önemine değinerek Vali Meral’e gerek Karaman’a verdiği hizmetler gerekse üniversitenin her türlü projesine ve bilimsel toplantısına gösterdiği yakın ilgi için şükranlarını bildirdi. Rektör Akgül ayrıca Meral’e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Hediye takdimlerinin ardından ziyaret sona erdi.

Vali Meral’den veda ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
İş adamı Özdağ’ın acı günüİş adamı Özdağ’ın acı günü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Karaman Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:19
Öğle
12:52
İkindi
16:43
Akşam
20:15
Yatsı
21:52

Karaman Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Sevgi Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bayram: “Karaman’da üretilen çileklerin aroması çok yüksek”

Bayram: “Karaman’da üretilen çileklerin aroması çok yüksek”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü

Karaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.