Vali Münir Karaloğlu Amida Höyük'teki kazıya katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentin kalbi olarak nitelendirilen tarihi Sur ilçesindeki Amida Höyük'te incelemelerde bulunarak kazı çalışmasına katıldı.

Vali Karaloğlu, Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok devlet ve medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölge ve kazı çalışmaları hakkında Yıldız'dan bilgi alan Karaloğlu, kentin tarihi ve kültürel değerlerinden birisinde devam eden kazı çalışmasını yerinde görmek ve fiilen kazıyı başlatmak için bölgede bulunduklarını kaydetti.

Alanın tamamının UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde olduğunu anımsatan Karaloğlu, insanlık için bu alanın korunması gerektiğini ifade etti.

Artuklu Sarayı'nın kazısının yapıldığını bildiren Karaloğlu, şöyle konuştu: