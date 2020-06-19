YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır’a uğurlandı

Vali Münir Karaloğlu Diyarbakır’a uğurlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi olarak atanan Vali Münir Karaloğlu, bugün Antalya’ya veda etti.

Diyarbakır Valisi olarak atanan Vali Münir Karaloğlu, bugün Antalya’ya veda etti. Karaloğlu için havalimanında düzenlenen uğurlama töreninde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı son valiler kararnamesiyle Diyarbakır Valisi olarak atanan Münir Karaloğlu, bugün sabah saatlerinde Antalya’ya veda etti. 2016 yılında Bursa’dan Antalya’ya atanan ve 4 yıl boyunca turizm kentinde görevini sürdüren Karaloğlu, yaklaşık 1 haftadır devam eden veda ziyaretlerinin ardından bugün havalimanından uğurlandı.
Havalimanında Karaloğlu için düzenlenen veda törenine vali yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.
Vali Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte katıldığı uğurlama töreninde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Uğurlama töreninde çocuklar ve gençler de yer aldı. Bazı çocuklar Sevim Karaloğlu’na çiçek hediye etti. Vedanın ardından Karaloğlu çifti uçağa binerek, Diyarbakır’a uğurlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Antalya Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Cem Eczanesi
Muratpasa
Gün Eczanesi
Muratpasa
Huzur Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Mutlu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.